„Freie Sachsen“: Fast jeden Monat rechte Aufzüge in Mittelsachsen

34 Aufmärsche in nur sechs Monaten: Die „Freien Sachsen“ meldeten bundesweit die meisten Aufzüge an. Wo die Rechtsextremen im Landkreis aktiv waren:

Im ersten Halbjahr 2025 sind laut Bundesregierung insgesamt 91 Aufmärsche, Mahnwachen oder sonstige öffentliche Auftritte der extremen Rechten gezählt worden, 56 davon in den ostdeutschen Bundesländern. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Mit Abstand die meisten der Kundgebungen (34) seien von der Partei...