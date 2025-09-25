Freie Trauungen, Theater und Lichterfest: „Der Schlosspark Wechselburg bietet für vieles die passende Kulisse“

Der Schlosspark Wechselburg liegt ebenso wie das Schloss im Dornröschenschlaf. Doch der Park soll fit für den Klimawandel gemacht werden - und sich dem Tourismus öffnen. Ideen dazu gibt es viele.

Das Schloss in Wechselburg liegt im Dornröschenschlaf. Gleiches gilt für den sich anschließenden Schlosspark. Manche Wege sind überwuchert, Gestrüpp und Unkraut haben sich breitgemacht. Doch wenn es nach dem größten Flächeneigentümer, der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt (Lanu), geht, wird sich das alles künftig ändern. Denn...