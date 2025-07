Freies Gymnasium Penig: Abenteuerreiche Sommerwoche für kommende Fünftklässler - samt Abkühlung

Im August starten 44 Kinder ihre Schullaufbahn am Freien Gymnasium Penig. Viele von ihnen waren jetzt schon vor Ort - beim Abenteuercamp. Das bot vor allem jede Menge Abkühlung.

Wer den Kindern des Abenteuercamps des Freien Gymnasiums in Penig begegnet ist, könnte meinen, der Winter sei über die Region hereingebrochen. So mancher trug lange Hosen und alle waren mit dickem Pulli oder sogar Jacke unterwegs. Der Grund: Die neun- und zehnjährigen Mädchen und Jungen waren am Dienstag im Besucherbergwerk St.-Anna-Fundgrube...