MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Frühjahrsputz bei Schnee und Eis: Muldenschlösschen in Rochsburg bereitet sich auf Saisonstart vor

Alexander Simon nutzt den Winter für den Frühjahrsputz im Muldenschlösschen. Dazu gehört unter anderem auch ein neuer Internetauftritt.
Alexander Simon nutzt den Winter für den Frühjahrsputz im Muldenschlösschen. Dazu gehört unter anderem auch ein neuer Internetauftritt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Muldenschlösschen nahe des Schlosses Rochsburg hat 15 Zimmer zu bieten. Am 1. März startet der Betreiber in die neue Saison.
Das Muldenschlösschen nahe des Schlosses Rochsburg hat 15 Zimmer zu bieten. Am 1. März startet der Betreiber in die neue Saison. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum Frühjahrsputz gehört es für Alexander Simon auch, im Rezeptionsbereich alles auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.
Zum Frühjahrsputz gehört es für Alexander Simon auch, im Rezeptionsbereich alles auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ilke Schulz, Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsvereins „Rochlitzer Muldental“, hält die Verknüpfung von Gastronomie, Schlösserveranstaltungen und Geschichte für unerlässlich.
Ilke Schulz, Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsvereins „Rochlitzer Muldental“, hält die Verknüpfung von Gastronomie, Schlösserveranstaltungen und Geschichte für unerlässlich. Bild: Nadine Poster/HVV
Alexander Simon nutzt den Winter für den Frühjahrsputz im Muldenschlösschen. Dazu gehört unter anderem auch ein neuer Internetauftritt.
Alexander Simon nutzt den Winter für den Frühjahrsputz im Muldenschlösschen. Dazu gehört unter anderem auch ein neuer Internetauftritt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Muldenschlösschen nahe des Schlosses Rochsburg hat 15 Zimmer zu bieten. Am 1. März startet der Betreiber in die neue Saison.
Das Muldenschlösschen nahe des Schlosses Rochsburg hat 15 Zimmer zu bieten. Am 1. März startet der Betreiber in die neue Saison. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum Frühjahrsputz gehört es für Alexander Simon auch, im Rezeptionsbereich alles auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.
Zum Frühjahrsputz gehört es für Alexander Simon auch, im Rezeptionsbereich alles auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ilke Schulz, Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsvereins „Rochlitzer Muldental“, hält die Verknüpfung von Gastronomie, Schlösserveranstaltungen und Geschichte für unerlässlich.
Ilke Schulz, Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsvereins „Rochlitzer Muldental“, hält die Verknüpfung von Gastronomie, Schlösserveranstaltungen und Geschichte für unerlässlich. Bild: Nadine Poster/HVV
Rochlitz
Frühjahrsputz bei Schnee und Eis: Muldenschlösschen in Rochsburg bereitet sich auf Saisonstart vor
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während der Winter die Region im Griff hat, wird im Muldenschlösschen in Lunzenau die neue Saison vorbereitet. Betreiber Alexander Simon setzt auf Frühjahrsputz und einen neuen Internetauftritt.

Schnee, frostige Temperaturen und Glätte: Der Winter wird wohl noch einige Wochen anhalten. Im Muldenschlösschen im Lunzenauer Ortsteil Rochsburg jedoch herrscht bereits Frühlingsstimmung. Während der Winterruhe hat hier längst der Frühjahrsputz begonnen – in den Hotelzimmern, hinter der Bar und in den Sälen. Denn in wenigen Wochen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
04.12.2025
4 min.
Lunzenau beweist Vielfalt: Vom Gartencafé bis zur Schokoladenverkostung
Susan Esche, Betreiberin des Gartencafés Schievelbein, bietet kleine Gerichte, Mittagsgerichte und Menüs an. Sie verzeichnet viele Stammgäste aus Lunzenau.
In Penig öffnet eine Gaststätte wieder. Der Bürgermeister von Penig führt diesen Erfolg auf die schwache Gastro-Szene der Nachbarorte zurück. Doch die Gastronomen in Lunzenau zeigen Selbstbewusstsein.
Julia Czaja
27.11.2025
4 min.
Neue Genüsse in Penig: Die Gaststätte im Kulturhaus öffnet wieder
Die Gaststätte im Kultur- und Schützenhaus in Penig hat einen neuen Pächter. Marcus Fuchs eröffnet am 28. November das Lokal.
Nach Jahren der Stille kehrt das gastronomische Leben ins Kultur- und Schützenhaus Penig zurück. Marcus Fuchs, ein erfahrener Eventmanager, setzt auf gutbürgerliche Küche mit internationalem Flair.
Julia Czaja
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel