Frühjahrsputz bei Schnee und Eis: Muldenschlösschen in Rochsburg bereitet sich auf Saisonstart vor

Während der Winter die Region im Griff hat, wird im Muldenschlösschen in Lunzenau die neue Saison vorbereitet. Betreiber Alexander Simon setzt auf Frühjahrsputz und einen neuen Internetauftritt.

Schnee, frostige Temperaturen und Glätte: Der Winter wird wohl noch einige Wochen anhalten. Im Muldenschlösschen im Lunzenauer Ortsteil Rochsburg jedoch herrscht bereits Frühlingsstimmung. Während der Winterruhe hat hier längst der Frühjahrsputz begonnen – in den Hotelzimmern, hinter der Bar und in den Sälen. Denn in wenigen Wochen... Schnee, frostige Temperaturen und Glätte: Der Winter wird wohl noch einige Wochen anhalten. Im Muldenschlösschen im Lunzenauer Ortsteil Rochsburg jedoch herrscht bereits Frühlingsstimmung. Während der Winterruhe hat hier längst der Frühjahrsputz begonnen – in den Hotelzimmern, hinter der Bar und in den Sälen. Denn in wenigen Wochen...