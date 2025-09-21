Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Feldweg an der Gartensparte „Schillerhöhe“ ist wegen miserablen Zustands gesperrt.
Der Feldweg an der Gartensparte „Schillerhöhe“ ist wegen miserablen Zustands gesperrt. Bild: Marion Gründler
Der Feldweg an der Gartensparte „Schillerhöhe“ ist wegen miserablen Zustands gesperrt.
Der Feldweg an der Gartensparte „Schillerhöhe“ ist wegen miserablen Zustands gesperrt. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Frust bei Kleingärtnern in Geringswalder wegen gesperrter Zufahrt
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kleingärtner der „Schillerhöhe“ in Geringswalde sind fassungslos: Sperrscheiben versperren den Weg zu ihren geliebten Gärten. Wie soll es weitergehen?

Die Kleingärtner aus der Gartensparte „Schillerhöhe“ sind verärgert. „Wir möchten wissen, warum auf dem Weg zu unserer Sparte aus beiden Richtungen eine Sperrscheibe angebracht wurde“, sagt Vereinschef Hans-Steffen Alexandrowitz jüngst im Geringswalder Stadtrat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
3 min.
Grünes Licht für Eigenheime: Geringswalde plant Bauland
Das künftige Wohngebiet soll in unmittelbarer Nähe zum Radweg entstehen.
Nach zwei gescheiterten Plänen für ein Wohngebiet erfolgt nun ein neuer Anlauf: Geringswalde will mit Bauland am Unteren Hohlweg punkten.
Marion Gründler
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
16:00 Uhr
2 min.
Nach Umbau: Nahkauf Geringswalde öffnet wieder
Versorger Nahkauf in Geringswalde öffnet nach umfangreicher Modernisierung wieder.
In knapp zehn Tagen wurde beim Versorger an der Dresdener Straße das Unterste zuoberst gekehrt. Worauf sich Kundinnen und Kunden jetzt freuen können.
Marion Gründler
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel