Fünf Tipps für ein musikalisches Wochenende in Mittelsachsen

Eine Countrysängerin weilt seit drei Tagen in Freiberg, am Sonntag tritt sie dort in einem Landgasthof auf. "Freie Presse" verrät, was sich sonst noch so musikalisch am Wochenende tut.

Aus New York nach Freiberg: Jessica Lynn spielt am Sonntag im Landgasthof Fischer. Sie singt Country, vergleichbar mit Schlager, und ist vor sechs Jahren auf einer Tournee "durch Zufall auf unsere Unterkunft gestoßen", sagt Martin Schlegel vom Landgasthof. "Seitdem verbringen sie und ihre Band mehrere Tage bei uns, wenn sie auf Europatournee ist,...