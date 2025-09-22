Fünf Tipps zum Herbst rund um Mittweida und Rochlitz: Von der Talsperre bis zum Reifenwechsel

Rochlitz
Nur noch zehn Grad am Montag - der Herbst hat über Nacht Einzug gehalten. Was machen Freibad Mittweida, Naturschutzstation Weiditz und die Obsternte in Seelitz? Und müssen die Sommerreifen nun runter?
Fast 30 Grad waren es noch am Sonntag, die Eisdielen waren beliebte Ziele. 20 Grad weniger schon am Montagmorgen - und die Regenjacke musste auch noch her. So was nennt man Temperatursturz. Passt ja irgendwie zum kalendarischen Herbstanfang am 22. September. Wir haben uns umgehört, wie man darauf in der Region eingestellt ist.
