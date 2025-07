Für Materialnachschub und Verpflegung: Feuerwehrchef Tatz fordert Logistiktrupp für Mittelsachsen

Im Waldbrandschutzkonzept von Sachsen wird Mittelsachsen nicht berücksichtigt. Ein Fehler, meint Kreisfeuerwehrchef Tatz. Er fordert einen Logistiktrupp - für Verpflegung und Materialnachschub.

In Mittelsachsen gilt aktuell Waldbrandwarnstufe 2, doch die Ereignisse in der Gohrischheide zeigen, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Michael Tatz, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Mittelsachsen, macht daher eines deutlich: „Nach dem Brand ist vor dem Brand.“ Zwar können die Einsatzkräfte aus Mittelsachsen, die in der...