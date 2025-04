Für neue Windräder bei Schwarzbach gibt es Gegenwind

Gegen drei Windräder, die die höchsten in Sachsen werden könnten, hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Auch im Gemeinderat gibt es kritische Stimmen.

Von der Anhöhe bei Schwarzbach, an einer Straße in Richtung Hohnbach, geht der Blick in alle Richtungen weit ins Land. Felder, die umliegenden Orte, der Colditzer Forst, die Hochspannungsleitung, auch die zwei neuen Windräder bei Wiederau und die Chemnitzer Esse sind zu sehen. Noch gehört hier einige Fantasie dazu, um sich vorzustellen, wie es...