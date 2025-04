Fußballer aus Geringswalde sammeln Altpapier

Sportler des Fußballvereins sanieren aktuell ein Gebäude. Das Geld, das dafür nötig ist, wollen die Fußballer durch Sammlungen aufbringen.

In Geringswalde sind jetzt alle diejenigen gefragt, die Zeitungen und Prospekte als wichtigen Rohstoff in Kellern und auf Dachböden horten. Wie schon in den Jahren zuvor, initiiert der Fußballverein SV 94 eine Altpapiersammlung. Somit erhoffen sich die Sportler auch diesmal „reiche Beute“. Der Container fürs Papier steht am 12. und 13....