Gärtnerei in Geringswalde stellt sich für die Zukunft auf

Womit Falk Horn nicht umgehen kann, ist Stagnation bis zum Stillstand. Jetzt holt der Gärtner aus der Nähe von Rochlitz Nachwuchs ins Boot. Profiteure sind die Kunden.

Statt einzeln machen sie jetzt gemeinsame Sache: Mit Beginn des neuen Jahres firmiert die Gärtnerei Horn an Geringswaldes Waldstraße nicht mehr als Einzelunternehmen, sondern als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Unter dem Dach der GbR sind künftig Jenny, Falk und Sandro Horn vereint.