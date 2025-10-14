Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vom Stroh war nichts mehr zu retten. Der Landwirtschaftsbetrieb bittet nun um Hilfe.
Vom Stroh war nichts mehr zu retten. Der Landwirtschaftsbetrieb bittet nun um Hilfe. Bild: Marion Gründler
Vom Stroh war nichts mehr zu retten. Der Landwirtschaftsbetrieb bittet nun um Hilfe.
Vom Stroh war nichts mehr zu retten. Der Landwirtschaftsbetrieb bittet nun um Hilfe. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
„Ganzer Strohvorrat ist niedergebrannt“: Landwirtschaftsbetrieb in Arras sendet Hilferuf
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Großbrand einer Strohmiete in Geringswalde gingen mehr als 1200 Ballen in Flammen auf. Der Verlust bringt die Agrargenossenschaft in arge Bedrängnis. Die Bauern hoffen auf Solidarität.

Brandstiftung mit dramatischen Folgen: In der Nacht zum 9. Oktober gingen im Geringswalder Ortsteil Arras auf dem Gelände der Agrargenossenschaft 1200 Strohballen in Flammen auf. Die Polizei geht seither Zeugenhinweisen nach. Und beim Landwirtschaftsbetrieb hofft man, dass der oder die Täter ermittelt werden. Denn der Verlust, der sich in etwa...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
5 min.
Feuerwehr Geringswalde: Brand wird uns bis zum Wochenende beschäftigen
Einsatzkräfte der Geringswalder und Arraser Wehr versuchen auch am Tag nach der Brandnacht noch die Ausbreitung von Glutnestern einzudämmen.
1200 Strohballen standen in der Nacht zum Donnerstag im Geringswalder Ortsteil Arras in Flammen. Am Tag darauf wurde das ganze Ausmaß des Schadens deutlich. Auf dem Weg zum Großeinsatz der Retter wurde ein THW-Helfer verletzt.
Marion Gründler, Heike Hubricht
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
16:35 Uhr
3 min.
Strohballen-Brand bei Geringswalde: Welche Erkenntnisse hat die Polizei?
In der Nacht zum Donnerstag war die Feuerwehr im Großeinsatz. 1200 Strohballen standen in Flammen.
Und wieder hält brennendes Stroh Einsatzkräfte wie Anwohner in Atem. Inzwischen glauben weder Polizei noch Anwohner an Zufälle, denn eine Häufung gleichgelagerter Fälle scheint unübersehbar.
Marion Gründler
Mehr Artikel