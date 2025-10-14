„Ganzer Strohvorrat ist niedergebrannt“: Landwirtschaftsbetrieb in Arras sendet Hilferuf

Rochlitz
Beim Großbrand einer Strohmiete in Geringswalde gingen mehr als 1200 Ballen in Flammen auf. Der Verlust bringt die Agrargenossenschaft in arge Bedrängnis. Die Bauern hoffen auf Solidarität.
Brandstiftung mit dramatischen Folgen: In der Nacht zum 9. Oktober gingen im Geringswalder Ortsteil Arras auf dem Gelände der Agrargenossenschaft 1200 Strohballen in Flammen auf. Die Polizei geht seither Zeugenhinweisen nach. Und beim Landwirtschaftsbetrieb hofft man, dass der oder die Täter ermittelt werden. Denn der Verlust, der sich in etwa...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.