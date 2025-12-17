MENÜ
Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zur Schillingstraße in Rochlitz. Bild: Symbolbild/Martin Schutt/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zur Schillingstraße in Rochlitz. Bild: Symbolbild/Martin Schutt/dpa
Rochlitz
Gasgeruch in Rochlitz ruft Feuerwehr auf den Plan
Redakteur
Von Alexander Christoph
Als Gasgeruch in der Schillingstraße die Luft erfüllte, waren schnelle Maßnahmen gefragt, um die Anwohner zu schützen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Schillingstraße in Rochlitz ist es am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 20.30 Uhr wurde laut Einsatzleiter Heiko Dost Gasgeruch gemeldet. Um eine mögliche Explosion zu verhindern, wurden Gas und Strom kurzzeitig abgestellt und das Gebäude evakuiert. Nach Messungen konnte keine Gefahr...
