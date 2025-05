Gedenken zum 8. Mai gestört: Polizei ermittelt wegen Bannern im Raum Leisnig

Am Donnerstagmorgen tauchten in Leisnig Plakate auf, die gegen den 8. Mai als Gedenktag gerichtet sind. Die Polizei untersucht nun, wer und was dahintersteckt.

Am Donnerstagmorgen waren im Raum Leisnig mehrere Banner und Plakate zu sehen, die sich gegen den 8. Mai als Gedenktag richten. Das haben Zeugen gegenüber „Freie Presse“ berichtet und auch Fotos als Beweis zugesandt. Aufgehängt waren demnach beschriftete weiße Tücher, auf denen zum Beispiel „8. Mai 1945 - keine Befreiung“ oder „8.... Am Donnerstagmorgen waren im Raum Leisnig mehrere Banner und Plakate zu sehen, die sich gegen den 8. Mai als Gedenktag richten. Das haben Zeugen gegenüber „Freie Presse“ berichtet und auch Fotos als Beweis zugesandt. Aufgehängt waren demnach beschriftete weiße Tücher, auf denen zum Beispiel „8. Mai 1945 - keine Befreiung“ oder „8....