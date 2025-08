Gefahr durch tiefes Loch auf der Straße: Täter heben Gullydeckel in Königsfeld aus

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: In Königsfeld bei Rochlitz wurde ein Kanaldeckel aus der Straße geholt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das hätte böse Folgen haben können: In Königsfeld entfernten unbekannte Täter auf der Köttwitzscher Straße unterhalb des Sportplatzes einen Kanaldeckel am rechten Fahrbahnrand – in Richtung Geithainer Straße (B 7). Die Tat hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 16.15 Uhr ereignet. Der Gullydeckel war auf einer etwa zehn Meter entfernten...