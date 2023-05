Gegen den Trend: In Rochlitz öffnen neue Restaurants

Pasta, Pizza, auch Überbackenes und Eis werden am Topfmarkt in Rochlitz serviert. Inhaber Emirjon Ndrepepaj und sein Team empfangen seit Sommer 2022 Gäste in ihrem italienischen Restaurant "La Bontà". Es ist nicht die einzige Gastlichkeit, die in den vergangenen Jahren in Rochlitz neu eröffnet hat.