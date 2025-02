Geheimnisse der Peniger Kellerberge: Einblicke in die mittelalterliche Geschichte

Die Kellerberge von Penig warten darauf, ihre Geheimnisse zu enthüllen. Erfahren Sie mehr über ihre Geschichte und Bedeutung für die Stadt.

Geschichtsinteressierte und Höhlenfans können sich wieder in die Katakomben von Penig begeben. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Februar, besteht die Möglichkeit, sich durch die Kellerberge führen zu lassen. Im späten Mittelalter entstanden in Penig die ersten Keller, die wirtschaftlichen Zwecken dienten und in denen unter anderem...