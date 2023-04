Geld für Sport und Jugendarbeit: Rochlitz unterstützt Vereine

Mehrere Vereine in Rochlitz werden in diesem Jahr mit Zuschüssen von mehr als 2500 Euro unterstützt. Dem hat der Stadtrat am Dienstag zugestimmt. Reichlich 103.500 Euro erhält der Verein Muldentaler Jugendhäuser für die Jugendarbeit, davon für den Jugendladen knapp 64.000 Euro, sowie rund 34.000 Euro für den Schulclub an der Oberschule und den...