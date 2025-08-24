Gemeinde Zettlitz investiert in Sicherheit

Bei Bränden zählt bisweilen jede Minute. Doch in Zettlitz liegen die Löschteiche weit entfernt.

Wenn es brennt, könnte es in der Gemeinde Zettlitz mit den Ortsteilen Ceesewitz, Hermsdorf, Kralapp, Methau und Rüx brenzlig werden. Denn Zisternen oder Löschteiche liegen teils weit auseinander, Wasser muss dann, wie Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) sagte, über weite Strecken herangeschafft werden. Um die Lage zu entspannen, stellt...