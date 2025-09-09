Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Betreuung in der Kita „Sonnenschein“ ist beliebt, könnte jedoch teurer werden.
Die Betreuung in der Kita „Sonnenschein“ ist beliebt, könnte jedoch teurer werden. Bild: Marion Gründler
Die Betreuung in der Kita „Sonnenschein“ ist beliebt, könnte jedoch teurer werden.
Die Betreuung in der Kita „Sonnenschein“ ist beliebt, könnte jedoch teurer werden. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Gemeinde Zettlitz kämpft mit steigenden Betreuungskosten
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Einrichtung ist beliebt, auch wegen guter Bedingungen im sanierten Gebäude. Die Beiträge für Eltern sollen jetzt angepasst werden.

Kostensteigerungen für die Betreuung in Kindereinrichtungen gehen wie in zahlreichen Kommunen auch an der Gemeinde Zettlitz nicht vorbei. Vor allem gestiegene Personalkosten treiben die Preise hoch. In welchem Maße sich die Beiträge für Eltern erhöhen werden, die ihren Nachwuchs im „Kinderhaus Sonnenschein“ in Zettlitz betreuen lassen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
08.05.2025
1 min.
Zettlitz will kommunalen Fuhrpark erneuern
Im Gemeinderat Zettlitz soll über ein neues Fahrzeug für den Fuhrpark gesprochen werden.
In der Gemeinde ist der Bauhof auf immerhin 15 Quadratkilometern Fläche unterwegs, die unterhalten werden müssen. Das erfordert probate Technik.
Marion Gründler
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
24.08.2025
1 min.
Gemeinde Zettlitz investiert in Sicherheit
Am Feuerwehrdepot in Zettlitz soll der Anhänger mit Schlauchmaterial stationiert werden.
Bei Bränden zählt bisweilen jede Minute. Doch in Zettlitz liegen die Löschteiche weit entfernt.
Marion Gründler
Mehr Artikel