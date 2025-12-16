MENÜ
Das einstige Ärztehaus Zettlitz soll neu belebt werden.
Das einstige Ärztehaus Zettlitz soll neu belebt werden. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Gemeinde Zettlitz verkauft einstiges Ärztehaus
Von Marion Gründler
In den Räumen des Gebäudes an der Ceesewitzer Straße wird schon lange nicht mehr praktiziert. Doch jetzt zieht wieder Leben ein.

Mehr als drei Jahre hat es gedauert. Noch dazu musste die Gemeinde Zettlitz ihre Preisvorstellungen von 165.000 Euro nach unten korrigieren. Sobald der Notarvertrag unterschrieben ist, wird die Immobilie aus dem Jahr 1973 mit einer Familie aus Geringswalde einen neuen Eigentümer haben. Das Grundstück an der Ceesewitzer Straße ist rund 2850...
Mehr Artikel