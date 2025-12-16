Gemeinde Zettlitz verkauft einstiges Ärztehaus

Rochlitz
In den Räumen des Gebäudes an der Ceesewitzer Straße wird schon lange nicht mehr praktiziert. Doch jetzt zieht wieder Leben ein.
Mehr als drei Jahre hat es gedauert. Noch dazu musste die Gemeinde Zettlitz ihre Preisvorstellungen von 165.000 Euro nach unten korrigieren. Sobald der Notarvertrag unterschrieben ist, wird die Immobilie aus dem Jahr 1973 mit einer Familie aus Geringswalde einen neuen Eigentümer haben. Das Grundstück an der Ceesewitzer Straße ist rund 2850...
