Gemeinsam wachsen: Kinder und Erwachsene gestalten Rochlitzer Pfarrgarten

In Rochlitz entsteht ein neuer Ort der Begegnung. Zahlreiche Kinder und Erwachsene verschönern den Pfarrgarten der evangelischen Kirchgemeinde; und haben Spaß dabei.

Die Rochlitzer Kirchgemeinde packt an: Mehr als 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben jetzt bei einer Aktion den Pfarrgarten der evangelischen Kirche weiter verschönert. Allen voran geht es dabei darum, dass die Kinder und Jugendliche ihre Kreativität ausleben können. Deshalb wurden dank einer Finanzspritze der Europäischen Union neben...