„Gemeinsame Zeit zu Weihnachten ist bedeutsam“: In Wechselburg verbannen Senioren und Kinder die Einsamkeit

Für viele Senioren bedeutet die Adventszeit Einsamkeit. In Wechselburg wird dem entgegengewirkt. Ein Nachmittag im Schützenhaus zeigt neue Wege auf.

Sie scherzt mit Mathilda, schaut der Neunjährigen zu, wie diese Schleifchen bindet, und lässt sich helfen, wenn ihre Hände nicht mehr so richtig mitmachen wollen. Irmgard Penndorf ist 95 Jahre alt und war am Donnerstag beim Generationen-Basteln im Wechselburger Schützenhaus dabei. Die Idee, Pflegebedürftige, Senioren, Pflegemitarbeiter und...