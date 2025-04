Geplante Windräder bei Schwarzbach: Naturschutz spielt wichtige Rolle

Viele Faktoren müssen passen, damit neue Anlagen nördlich von Schwarzbach errichtet werden dürfen. Zum Beispiel sind Flächen des Arten- und Biotopschutzes zu beachten - und die Vogelwelt.

Mehrere neue Windkraftanlagen nördlich von Schwarzbach plant die Energieanlagen Frank Bündig GmbH in Waldheim als Tochter der Sachsen Energie AG in Dresden. Zunächst war von einer Gesamthöhe von 285 Metern die Rede - in der Vorplanung. Aktuell fasst man eine niedrigere Höhe ins Auge: für zwei Anlagen mit einer Höhe von 261 Metern wurde ein...