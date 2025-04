Geringswalde: Altkleider-Säcke brennen in Wohnung

Aus noch unbekannter Ursache hatten in einer Unterkunft an der Gartenstraße Säcke mit Altkleidern Feuer gefangen. Die Geringswalder Feuerwehr musst Unterstützung aus Rochlitz anfordern.

Sirenen heulten am 13. März kurz nach 13 Uhr in Geringswalde und riefen die Geringswalder Feuerwehr auf den Plan. Ziel war, wie Jan Bretschneider als Einsatzleiter mitteilte, ein Wohnhaus an der Gartenstraße. „Als wir eintrafen, drang Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Wir alarmierten Atemschutzgeräteträger der Rochlitzer Wehr,...