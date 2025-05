Geringswalde: Auto kracht gegen Treppe

Die Spritztour eines jungen Mannes fand in Geringswalde jetzt ein abruptes Ende. Die Ursache des Unfalls liegt auf der Hand.

Aufsehenerregender Unfall in Geringswalde: Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag gegen 19 Uhr am Kellerberg mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf eine Treppe einer Laderampe geprallt. Nach Angaben von Polizeisprecherin Daniela Koenig wurde der Mann dabei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 5000...