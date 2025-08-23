Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Rochlitz
Geringswalde: Autofahrerin erfasst Radfahrer beim Überholen – Mann schwer verletzt
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Bei Geringswalde hat sich am späten Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 33-Jähriger musste ins Krankenhaus.

Geringswalde.

Ein Radfahrer ist am Freitagabend in Geringswalde bei einem Unfall schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mit. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr. Eine 65-Jährige fuhr in einem VW Golf auf der Bundesstraße 175 von Geringswalde in Richtung Harthaer Kreuz. Etwa 300 Meter nach der Einmündung zur Staatsstraße 200, der Straße in Richtung Neuwallwitz, überholte sie einen Radfahrer (33), der in dieselbe Richtung unterwegs war. Beim Überholen streifte sie mit dem Wagen den Radfahrer, sodass dieser stürzte. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Am VW Golf entstand ein Schaden von rund 5000 Euro und am Rad von rund 500 Euro. (fmu)

