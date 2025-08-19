Geringswalde: Brennender Strohballen setzt Feld in Flammen

Die Feuerwehr musste mit fünf Fahrzeugen am späten Montagabend zu einem Brand in den Ortsteil Dittmannsdorf ausrücken.

Ein Feuer bei auf einem Feld bei Geringswalde hat am späten Montagabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehren gesorgt. Gegen 21.45 Uhr war der Brand im Ortsteil Dittmansdorf an der Dorfstraße gemeldet worden. Auf der Dorfstraße in Richtung Arras brannte mindestens ein Strohballen. Das Feuer griff schließlich auf das angrenzende Feld...