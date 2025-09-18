Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rettungsdienst und Polizei mussten zu einem Unfall auf der Dresdener Straße ausrücken.
Rettungsdienst und Polizei mussten zu einem Unfall auf der Dresdener Straße ausrücken. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rettungsdienst und Polizei mussten zu einem Unfall auf der Dresdener Straße ausrücken.
Rettungsdienst und Polizei mussten zu einem Unfall auf der Dresdener Straße ausrücken. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Geringswalde: Deshalb war die Dresdener Straße gesperrt
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag mussten zwei Fahrerinnen ärztlich versorgt werden.

Die Dresdener Straße in Geringswalde musste am Donnerstagvormittag gesperrt werden. Was war passiert? Laut ersten Informationen war gegen 10:30 Uhr eine Fahrerin mit ihrem Fiat stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in eine Firmeneinfahrt einbiegen. Als sie verkehrsbedingt anhielt, fuhr eine nachfolgende Fahrerin mit ihrem Renault auf den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
15:45 Uhr
1 min.
20-jährige Autofahrerin missachtet in Geringswalde Vorfahrt - Unfall
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Geringswalde.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
08:15 Uhr
1 min.
Geringswalde: Radfahrerin verletzt
Eine Radfahrerin wurde in Holzhausen verletzt.
Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es Freitagabend in Holzhausen. Was ist passiert?
Ingolf Rosendahl
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel