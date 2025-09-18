Geringswalde: Deshalb war die Dresdener Straße gesperrt

Rochlitz
Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag mussten zwei Fahrerinnen ärztlich versorgt werden.
Die Dresdener Straße in Geringswalde musste am Donnerstagvormittag gesperrt werden. Was war passiert? Laut ersten Informationen war gegen 10:30 Uhr eine Fahrerin mit ihrem Fiat stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in eine Firmeneinfahrt einbiegen. Als sie verkehrsbedingt anhielt, fuhr eine nachfolgende Fahrerin mit ihrem Renault auf den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.