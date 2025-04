Geringswalde macht sauber

Die Putzwoche ist in Geringswalde längst etabliert. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf dem Gelände rings um den Großteich – aus gutem Grund.

Die Stadt Geringswalde will sich von ihrer besten Seite zeigen, etwa am ersten Wochenende im Mai. Denn dann steht sowohl das Vereinsfest als auch die 33. Auflage des Landkreislaufes an. Vorher soll sauber gemacht werden. Der Stadtputz ist für 7. bis 12. April angesetzt und richtet sich nicht nur an Grundstückseigentümer, sondern an alle, die...