Geringswalde: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

In Geringswalde kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem folgenschweren Unfall. Ein Motorradfahrer wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das Unglück nahm kurz nach 22 Uhr am Samstag seinen Lauf. Ein 34-jähriger Motorradfahrer war auf der Rochlitzer Straße in Geringswalde unterwegs, als er kurz nach der Einmündung in die Goldammerstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stürzte der Mann. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom 30. März... Das Unglück nahm kurz nach 22 Uhr am Samstag seinen Lauf. Ein 34-jähriger Motorradfahrer war auf der Rochlitzer Straße in Geringswalde unterwegs, als er kurz nach der Einmündung in die Goldammerstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stürzte der Mann. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom 30. März...