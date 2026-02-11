Geringswalde: Neue Debatte über Ehrenbürgerschaft

Rochlitz
Ein abgelehnter Antrag aus 2014 und eine Tradition aus der Vergangenheit. Geringswalde ringt um neue Ehrenbürger.
Wie wird die Stadt Geringswalde künftig mit der Ernennung von Ehrenbürgern verfahren? Diese Debatte wollen Stadtverwaltung und Stadtrat führen. Übrigens nicht zum ersten Mal. Ein Antrag der Linksfraktion, den einstigen Bürgermeister Rainer Eckert zum Ehrenbürger zu ernennen, hatte im Mai 2014 keine Mehrheit gefunden. Das letzte Mal wurden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.