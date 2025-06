Geringswalde: Oberschüler mischen Freibad auf

Das traditionelle Badfest ist für Harthaer Schülerinnen und Schüler ein sicherer Indikator für das nahe Schuljahresende. Dementsprechend fällt die Stimmung aus.

Bässe dröhnen übers Wasser. Schlangestehen am Imbiss ist angesagt, und der Duft von Pommes zieht immer mehr Hungrige an. Dazu ist im 50-Meter-Schwimmbecken ordentlich Betrieb. Wie immer, wenn Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Oberschule Hartha ihr traditionelles Badfest in der Geringswalder Anlage zelebrieren. So steht an diesem 25....