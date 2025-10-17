Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto). Bild: Hösel/Archiv
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto). Bild: Hösel/Archiv
Rochlitz
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.

Ab 20. Oktober wird an der Bundesstraße 175 gebaut. Betroffen ist ein Abschnitt ab Ortsausgang Geringswalde bis Altgeringswalde. Die etwa einwöchige Bauphase hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. „In Geringswalde entfallen die Haltestellen Markt, Bahnhofstraße und Dresdner Straße sowie die in Altgeringswalde“, teilt Landkreissprecher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
23.09.2025
1 min.
Fußballer aus Geringswalde sammeln für Nachwuchskicker
Die E-Jugend trainiert wöchentlich auf dem Kleinfeld.
Sportler des Geringswalder Fußballvereins SV 94 wollen verstärkt in den Nachwuchs investieren. Geld soll etwa durch Sammlungen aufgebracht werden.
Marion Gründler
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
15.10.2025
1 min.
Bundesstraße 175: Autofahrer müssen sich auf weite Wege bei Geringswalde einstellen
An der B 175 bei Geringswalde wird ab 20. Oktober gebaut (Symbolbild).
Ab 20. Oktober ist zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Grund ist der schlechte Zustand der Fahrbahn.
Marion Gründler
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel