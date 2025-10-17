Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse

Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.

Ab 20. Oktober wird an der Bundesstraße 175 gebaut. Betroffen ist ein Abschnitt ab Ortsausgang Geringswalde bis Altgeringswalde. Die etwa einwöchige Bauphase hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. „In Geringswalde entfallen die Haltestellen Markt, Bahnhofstraße und Dresdner Straße sowie die in Altgeringswalde“, teilt Landkreissprecher... Ab 20. Oktober wird an der Bundesstraße 175 gebaut. Betroffen ist ein Abschnitt ab Ortsausgang Geringswalde bis Altgeringswalde. Die etwa einwöchige Bauphase hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. „In Geringswalde entfallen die Haltestellen Markt, Bahnhofstraße und Dresdner Straße sowie die in Altgeringswalde“, teilt Landkreissprecher...