Geringswalde: Wie Kinder den Senioren-Alltag bereichern

Die Erkenntnis, dass Junge von Älteren viel lernen können, wird in der DRK-Tagespflege in Geringswalde regelmäßig gelebt. Von den Treffen profitieren beide Altersgruppen.

Luisa und Maja strahlen um die Wette. Die beiden Mädchen aus der Geringswalder Kita „Pfiffikusland“ platzen förmlich vor Neugier, was wohl diesmal los sein wird in der DRK-Tagespflege an der Altgeringswalder Straße in Geringswalde. Die fünfjährige Maja zappelt vor Aufregung. „Ich war schon mal hier. Die Omis und Opis sind lieb.“ Luisa...