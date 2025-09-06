Geringswalde will Bauland für Häuslebauer schaffen

Die Kommune möchte junge Familien in den Ort holen. Im vergangenen Jahr kam eine Idee dafür auf. Die soll jetzt präzisiert werden.

Vor fast genau einem Jahr machten die Geringswalder Stadträte den Weg frei für die Planung eines Areals, das Platz für etwa 20 Eigenheime bietet. Denn der Plan einer Siedlung mit zehn Grundstücken oberhalb der Waldstraße musste aus Kostengründen aufgegeben werden. Beim jetzigen Projekt handelt es sich um Flächen östlich und westlich des...