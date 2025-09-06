Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das geplante Baugebiet erstreckt sich unterhalb des Radweges in Richtung Bachgasse. Bild: Marion Gründler
Das geplante Baugebiet erstreckt sich unterhalb des Radweges in Richtung Bachgasse. Bild: Marion Gründler
Das geplante Baugebiet erstreckt sich unterhalb des Radweges in Richtung Bachgasse.
Das geplante Baugebiet erstreckt sich unterhalb des Radweges in Richtung Bachgasse. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Geringswalde will Bauland für Häuslebauer schaffen
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kommune möchte junge Familien in den Ort holen. Im vergangenen Jahr kam eine Idee dafür auf. Die soll jetzt präzisiert werden.

Vor fast genau einem Jahr machten die Geringswalder Stadträte den Weg frei für die Planung eines Areals, das Platz für etwa 20 Eigenheime bietet. Denn der Plan einer Siedlung mit zehn Grundstücken oberhalb der Waldstraße musste aus Kostengründen aufgegeben werden. Beim jetzigen Projekt handelt es sich um Flächen östlich und westlich des...
