Geringswalder Feuerwehrnachwuchs: „Wir brauchen passende Technik für die Kids“

Eine Spende für die Jugendfeuerwehr macht es künftig möglich, technisches Gerät speziell für diese Altersgruppe einzusetzen.

Die Finanzspritze kommt gut an: In der jüngsten Sitzung des Geringswalder Stadtrates nahm das Gremium eine Spende in Höhe von 500 Euro für die heimische Jugendfeuerwehr an. Geldgeber ist der heimische Industriebetrieb „Günter Busch Elektromontage und Handel“.