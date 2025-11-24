Geschenkebaum im Rochlitzer Rathaus: Kinderwünsche werden Realität

Rochlitz
Vom Wunschzettel bis zum Geschenk – in Rochlitz wird der Weihnachtszauber lebendig.
Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen: Das ist in Rochlitz dank des Geschenkebaums möglich. Zum Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember können laut Elly Martinek vom Seniorenrat Kinder mit Eltern einen Zettel mit einem kleinen Wunsch am Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses aufhängen. Dann muss sich nur ein Spender finden, der bis spätestens...
