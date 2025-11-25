Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch zum DDR-Hort im Schloss Rochlitz haben Jugendliche recherchiert.
Auch zum DDR-Hort im Schloss Rochlitz haben Jugendliche recherchiert. Bild: Symbolbild/Mario Hösel
Auch zum DDR-Hort im Schloss Rochlitz haben Jugendliche recherchiert.
Auch zum DDR-Hort im Schloss Rochlitz haben Jugendliche recherchiert. Bild: Symbolbild/Mario Hösel
Rochlitz
Geschichtstage: Junge Mittelsachsen auf Spurensuche zu DDR-Hort und Schicksalen der NS-Zeit
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Junge Menschen aus Rochlitz, Burgstädt, Taura und Brand-Erbisdorf haben seit Frühjahr in Archiven recherchiert und mit Zeitzeugen gesprochen. Jetzt zeigen sie ihre Ergebnisse im Landtag in Dresden.

Sie wollen Erinnerungen an Geschichte lebendig machen und Zukunft gestalten: Daher beteiligen sich Jugendliche an den Jugendgeschichtstagen in Sachsen. Am 27. und 28. November präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Spurensuche im Landtag, nehmen an Workshops und Exkursionen teil. Für die besten Projekte gibt es Preise. Zum 21. Mal läuft das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 10 Bilder
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
16:48 Uhr
3 min.
Zoff um Denkmal für Mercury und Caballé in Barcelona
Caballé wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. (Archivfoto)
Ein Denkmalprojekt polarisiert in Barcelona: Es geht um zwei Weltstars, die nicht mehr unter uns sind - und um die Frage, ob man bei einem Künstler die Person und das Werk trennen muss.
10.11.2025
4 min.
Was der Zauberpeter aus Rochlitz mit dem Fernseh-Magier der DDR zu tun hat
Peter Lissek (l.) aus Rochlitz und der 2023 verstorbene Peter Kersten sind beide als Zauberpeter bekannt.
Peter Lissek teilte mit dem verstorbenen Peter Kersten nicht nur eine Leidenschaft, sie waren auch befreundet. Den Titel des Zauberpeters wollte der Rochlitzer deshalb zurück. Das war nicht billig.
Falk Bernhardt
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
07.11.2025
1 min.
Schrecksekunde zur Gespensternacht: Fehlalarm auf dem Rochlitzer Schloss
Feuerwehreinsatz auf dem Rochlitzer Schloss.
Ein überraschender Feuerwehreinsatz brachte für Besucher der Gespensternacht Spannung auf das Rochlitzer Schloss.
Alexander Christoph
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel