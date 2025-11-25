Geschichtstage: Junge Mittelsachsen auf Spurensuche zu DDR-Hort und Schicksalen der NS-Zeit

Rochlitz
Junge Menschen aus Rochlitz, Burgstädt, Taura und Brand-Erbisdorf haben seit Frühjahr in Archiven recherchiert und mit Zeitzeugen gesprochen. Jetzt zeigen sie ihre Ergebnisse im Landtag in Dresden.
Sie wollen Erinnerungen an Geschichte lebendig machen und Zukunft gestalten: Daher beteiligen sich Jugendliche an den Jugendgeschichtstagen in Sachsen. Am 27. und 28. November präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Spurensuche im Landtag, nehmen an Workshops und Exkursionen teil. Für die besten Projekte gibt es Preise. Zum 21. Mal läuft das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.