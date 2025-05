Gewitterschauer: Feuerwehr im Gymnasium Hartha im Einsatz

Erneut von Wasser wurde die Bildungseinrichtung am Mittwoch überflutet, so dass die Feuerwehr ausrücken musste. Was bisher bekannt ist.

Nachdem das Gymnasium in Hartha bereits am 3. April wegen eines Wasserrohrbruchs unter Wasser stand, hat es am Mittwochnachmittag erneut eine böse Überraschung gegeben. Durch ein starkes Gewitter mit zahlreichen Schauern liefen unzählige Liter Wasser und Schlamm in die Kellerräume der Bildungseinrichtung und verschmutzten etliche Zimmer.