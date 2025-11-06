Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Peniger Fotograf Matthias Lippmann (r.) stellt im Rathaus in Lunzenau aus.
Der Peniger Fotograf Matthias Lippmann (r.) stellt im Rathaus in Lunzenau aus. Bild: Wiegand Sturm
Der Peniger Fotograf Matthias Lippmann (r.) stellt im Rathaus in Lunzenau aus.
Der Peniger Fotograf Matthias Lippmann (r.) stellt im Rathaus in Lunzenau aus. Bild: Wiegand Sturm
Rochlitz
Grönemeyer, Scorpions und Günther Jauch: Peniger Fotograf stellt in Lunzenau aus
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stars auf der Bühne hat er viele abgelichtet. Doch Peter Maffay durfte Matthias Lippmann sogar in der Maske fotografieren. Wen er noch so alles vor der Linse hatte, zeigt eine Ausstellung im Rathaus.

Motorsportgrößen wie Valentino Rossi und Niki Lauda finden sich neben Musikern wie den Scorpions, Tina Turner, Herbert Grönemeyer und Udo Jürgens. Dazu gesellen sich Politiker von Helmut Kohl bis Gerhard Schröder und Schauspieler wie Pierre Brice (Winnetou) und Horst Krause. Es sind „Streiflichter aus 35 Jahren Pressefotografie“. So...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
29.10.2025
2 min.
Ring frei in Lunzenau: Der Schöllhammer ist nun Geschichte
In den Herbstferien ist in Lunzenau das Gebäude Am Ring 6 abgerissen worden. Die Rochlitzer Straße ist wieder frei, der Ausbau startet 2026.
Falk Bernhardt
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
10.10.2025
6 min.
Supermarkt in Lunzenau gibt auf - Fleischerei Sacher orientiert sich neu
Rosmarie Jahn kauft regelmäßig in Sachers Supermarkt in Lunzenau ein. Sie bedauert das Aus für den Laden.
Ein weiterer Laden am Lunzenauer Markt schließt - aber wann? Lebensmittel gibt es dann nicht mehr im Zentrum, oder sind Automaten die Lösung? Der Fleischer sieht seine Zukunft in einer anderen Stadt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel