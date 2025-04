Großvermieter spricht über Projekte in Geringswalde

Jahrzehntelang schlummerte das Gebäude am Unteren Zwinger unbeachtet vor sich hin. Jetzt wird die einstige Strumpffabrik einer neuen Nutzung zugeführt.

Geht es nach der Bau- und Gebäudeverwaltung (BGV) Geringswalde, könnten schon bald die ersten Mieter einziehen. Der Großvermieter will die Gebäude und Außenanlagen am Unteren Zwinger 1 sanieren. Wie weit die Arbeiten gediehen sind und was als nächstes ansteht, darüber wird BGV-Chefin Claudia Rentzsch in der Sitzung des Stadtrates berichten....