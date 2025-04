Großweitzschen: Diebe bauen Traktoren-Bedienelemente aus

Im Gewerbegebiet „Heiterer Blick“ waren am Wochenende Diebe auf einem Firmengelände zugange.

Am Wochenende haben sich Diebe Zugang zu einem Firmengelände in Großweitzschen verschafft. Es liegt im Gewerbegebiet „Heiterer Blick“ an der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord unweit von Karls Erlebnishof. Dort bauten sie die Bedienelemente von drei Traktoren aus, eins davon stahlen sie. Zwei weitere Bauteile hatten sie sich schon zum Mitnehmen...