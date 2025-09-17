Grünes Klassenzimmer in Geringswalde: Lernen unter freiem Himmel

Rochlitz
Mit jedem Granitstein, den Robert Lange verfugt, nimmt das Grüne Klassenzimmer Gestalt an. Nachhaltigkeit trifft auf Bildung in Geringswalde.
Lernen geht auch draußen. Sobald im Frühjahr die Temperaturen in einen angenehmen Bereich steigen, kann es im sogenannten Grünen Klassenzimmer der Diesterweg-Grundschule in Geringswalde losgehen. Der Aufbau des Lernraumes an der frischen Luft liegt in den letzten Zügen; Ende Oktober soll alles fertig sein.
