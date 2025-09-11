Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das künftige Wohngebiet soll in unmittelbarer Nähe zum Radweg entstehen.
Das künftige Wohngebiet soll in unmittelbarer Nähe zum Radweg entstehen. Bild: Marion Gründler
Das künftige Wohngebiet soll in unmittelbarer Nähe zum Radweg entstehen.
Das künftige Wohngebiet soll in unmittelbarer Nähe zum Radweg entstehen. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Grünes Licht für Eigenheime: Geringswalde plant Bauland
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei gescheiterten Plänen für ein Wohngebiet erfolgt nun ein neuer Anlauf: Geringswalde will mit Bauland am Unteren Hohlweg punkten.

Die Stadt Geringswalde möchte attraktiver werden – auch für junge Leute. Deshalb will die Kommune Bauland erschließen. So besteht seit rund einem der Jahr der Plan, Grundstücke am Unteren Hohlweg für Eigenheime anzubieten. Das Vorhaben nimmt jetzt konkrete Formen an. Dafür haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses jetzt den Weg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
1 min.
Birgit Lietz macht Platz: Jüngere sollen ans Vereinsruder in Geringswalde
Birgit Lietz lenkt seit fast zehn Jahren die Geschicke des Vereins in Geringswalde.
Mit Spannung erwartet: Die Wahl des neuen Vereinsvorsitzes verspricht frischen Wind für die Gemeinschaft.
Marion Gründler
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
06.09.2025
1 min.
Geringswalde will Bauland für Häuslebauer schaffen
Das geplante Baugebiet erstreckt sich unterhalb des Radweges in Richtung Bachgasse.
Die Kommune möchte junge Familien in den Ort holen. Im vergangenen Jahr kam eine Idee dafür auf. Die soll jetzt präzisiert werden.
Marion Gründler
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
Mehr Artikel