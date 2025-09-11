Grünes Licht für Eigenheime: Geringswalde plant Bauland

Rochlitz
Nach zwei gescheiterten Plänen für ein Wohngebiet erfolgt nun ein neuer Anlauf: Geringswalde will mit Bauland am Unteren Hohlweg punkten.
Die Stadt Geringswalde möchte attraktiver werden – auch für junge Leute. Deshalb will die Kommune Bauland erschließen. So besteht seit rund einem der Jahr der Plan, Grundstücke am Unteren Hohlweg für Eigenheime anzubieten. Das Vorhaben nimmt jetzt konkrete Formen an. Dafür haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses jetzt den Weg...
