Eine Feuershow gehört zum Programm der ersten Grusel-Nacht im Erlebnis-Dorf von Karls in Döbeln.
Eine Feuershow gehört zum Programm der ersten Grusel-Nacht im Erlebnis-Dorf von Karls in Döbeln. Bild: Karls Erlebnisdorf
Rochlitz
Gruselstart bei Karls in Döbeln: Nacht mit Feuerkunst und Drohnen
Redakteur
Von Jan Leißner
Der schaurige Zauber von Halloween beginnt in Döbeln schon vor dem 31. Oktober mit einer Grusel-Nacht. Ein anderer Freizeitpark bietet am Feiertag einen neutralen Rückzugsort für Familien. Partylaune herrscht aber an vielen Orten Mittelsachsens.

Lange vor Halloween geht der Gruselspaß in Mittelsachsen am kommenden Samstag in Döbeln in Karls Erlebnis-Dorf schon richtig los. Das aus Irland stammende Fest des Grauens, mit dem einst die Kelten böse Geister vertrieben, wird eigentlich erst am 31. Oktober gefeiert.
16:33 Uhr
4 min.
Erste Halloween-Party des Jahres im Freizeitpark Plohn: Park-Chef zieht gemischtes Fazit
Nichts für schwache Nerven: Horrorgestalten haben in diesen Wochen das Sagen im Freizeitpark Plohn.
Darauf haben die Fans von Grusel und Horror seit Monaten hingefiebert: Am Samstag stand im Freizeitpark Plohn die erste Halloween-Party des Jahres an. Der Aufwand dafür ist enorm.
Sylvia Dienel
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
15:00 Uhr
3 min.
Oktoberfest, Klassik und Gruselspaß: Fünf Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Mittweidas OB Ralf Schreiber (2.v.r.) übernimmt den Fassbieranstich am Freitag.
Regionale Handwerkskunst, Festzelt-Atmosphäre und Feuerkunst: Am Wochenende gibt es in Mittelsachsen spannende Entdeckungen und stimmungsvolle Events – ganz im Zeichen des Herbsts.
Manuel Niemann
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
