Gruselstart bei Karls in Döbeln: Nacht mit Feuerkunst und Drohnen

Rochlitz
Der schaurige Zauber von Halloween beginnt in Döbeln schon vor dem 31. Oktober mit einer Grusel-Nacht. Ein anderer Freizeitpark bietet am Feiertag einen neutralen Rückzugsort für Familien. Partylaune herrscht aber an vielen Orten Mittelsachsens.
Lange vor Halloween geht der Gruselspaß in Mittelsachsen am kommenden Samstag in Döbeln in Karls Erlebnis-Dorf schon richtig los. Das aus Irland stammende Fest des Grauens, mit dem einst die Kelten böse Geister vertrieben, wird eigentlich erst am 31. Oktober gefeiert.
