Gymnasium Hartha: Schaden noch nicht behoben

Eine undichte Wasserleitung hatte jüngst Kellerräume und Mensa geflutet. Der Unterricht läuft zwar längst wieder. Behoben ist das Problem jedoch nicht. Und am Tag vor Himmelfahrt wurde es wieder nass.

Schreck in der Nacht zum 3. April: Eine undichte Leitung im Außenbereich des Martin-Luther-Gymnasiums in Hartha hatte in der Nacht Wasser, Schlamm und Sand bis ins Gebäude gespült und Kellerräume wie auch Teile der Schulküche überflutet. Wasserversorger Veolia reagierte umgehend, einen Tag später konnte wieder unterrichtet werden. Auch die...