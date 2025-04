Gymnasium Rochlitz - 50-Jahre-Abi-Jahrgang auf Erinnerungstour: „Die Doppelstockbetten haben schrecklich geklappert“

Nach 50 Jahren kehrten die ehemaligen Abiturienten von 1975 in ihre alte Schule in Rochlitz zurück. Viele von ihnen zum ersten Mal. Es war eine Zeitreise voller Erinnerungen und Anekdoten.

Einige fielen sich sofort in die Arme, andere schauten sich lange an, um zu erkennen, wen sie vor sich hatten. Erstere begannen sofort zu fragen, wie es den anderen in den letzten Jahren ergangen sei. Die zweite Gruppe stellte sich erst einmal wieder vor. Nicht mit ihren heutigen Nachnamen, sondern mit ihren „Mädchennamen“: Nach genau 50...