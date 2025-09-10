Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Händlerherbst in Rochlitz soll wieder die Innenstadt beleben, so wie hier vor zwei Jahren mit den Milkauer Schalmeien in der Rathausstraße.
Der Händlerherbst in Rochlitz soll wieder die Innenstadt beleben, so wie hier vor zwei Jahren mit den Milkauer Schalmeien in der Rathausstraße. Bild: Mario Hösel/Archiv
Der Händlerherbst in Rochlitz soll wieder die Innenstadt beleben, so wie hier vor zwei Jahren mit den Milkauer Schalmeien in der Rathausstraße.
Der Händlerherbst in Rochlitz soll wieder die Innenstadt beleben, so wie hier vor zwei Jahren mit den Milkauer Schalmeien in der Rathausstraße. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Händlerherbst in Rochlitz: Fünf Gründe für den Besuch der Einkaufsstadt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Innenstadt voller Leben verspricht zum 14. Mal der Händlerherbst in Rochlitz. Bei freiem Eintritt wird viel Programm geboten, vom Konzert bis zur Modenschau. Warum man das nicht verpassen darf.

Am Freitag wird in der Rochlitzer Innenstadt der Einkauf wieder zum Erlebnis, der Bummel zum Straßenfest. Am 12. September steht der Händlerherbst mit Musik, Kulinarik, Aktionen und tollen Angeboten an, mittlerweile zum 14. Mal. „Es lohnt sich alle Jahre wieder“, versichert Oberbürgermeister Frank Dehne.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
07:45 Uhr
2 min.
Kilometer sammeln zum Händlerherbst in Rochlitz: Wettkampf um 8000 Euro für soziale Projekte
Der Städtewettbewerb macht, wie bereits 2023 (Foto), erneut zum Händlerherbst Station.
Die Rochlitzer Innenstadt wird am 12. September zum Schauplatz eines aufregenden Wettbewerbs, bei dem jeder Kilometer zählt.
Alexander Christoph
12:30 Uhr
3 min.
Ärger um Kiosk im Rochlitzer Freibad: Was könnte die Lösung sein?
Der Kiosk im Stadtbad Rochlitz - auch bei schönem Wetter war zuletzt nicht mehr geöffnet.
Keine Pommes und nicht mal Getränke im Rochlitzer Stadtbad: Könnte ein Automat eine Alternative für den Imbiss sein?
Falk Bernhardt
Mehr Artikel