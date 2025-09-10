Händlerherbst in Rochlitz: Fünf Gründe für den Besuch der Einkaufsstadt

Eine Innenstadt voller Leben verspricht zum 14. Mal der Händlerherbst in Rochlitz. Bei freiem Eintritt wird viel Programm geboten, vom Konzert bis zur Modenschau. Warum man das nicht verpassen darf.

Am Freitag wird in der Rochlitzer Innenstadt der Einkauf wieder zum Erlebnis, der Bummel zum Straßenfest. Am 12. September steht der Händlerherbst mit Musik, Kulinarik, Aktionen und tollen Angeboten an, mittlerweile zum 14. Mal. „Es lohnt sich alle Jahre wieder", versichert Oberbürgermeister Frank Dehne.