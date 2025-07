Haftbefehl nach Tötungsdelikt in Hochweitzschen: Polizei nimmt Verdächtigen in Tatortnähe fest

In einem Dorf bei Döbeln wurde ein 71-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden. Unter Tatverdacht steht ein Verwandter des Opfers. Dieser wurde nun dem Ermittlungsrichter in Chemnitz vorgeführt.

Ein 71-jähriger Mann wurde am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in Hochweitzschen, Ortsteil von Großweitzschen bei Döbeln, gefunden. Dies hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochvormittag bestätigt. Die Ermittlungen laufen. Ein 71-jähriger Mann wurde am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in Hochweitzschen, Ortsteil von Großweitzschen bei Döbeln, gefunden. Dies hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochvormittag bestätigt. Die Ermittlungen laufen.